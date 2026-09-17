 

Российская компания «Квантум парк» запустила продажи квантовых компьютеров

17.09.2026, 22:15, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Российская IT-компания «Квантум парк» запустила в продажу сверхпроводниковые квантовые компьютеры линейки на базе архитектуры SnowDrop. Теперь организации, занимающиеся научными исследованиями, различные университеты, а также разработчики квантовых алгоритмов могут приобрести системы на 4, 8 и 10 кубитов.

Стоит отметить, что в отличие от облачных решений, клиенты получают полноценную систему для различных вычислений. В комплект входят квантовый сопроцессор, дополненный криогенной системой для считывания данных, криостат, обеспечивающий сверхнизкие температуры с коммутацией сигналов, а также управляющее оборудование и необходимое программное обеспечение.

Ключевой особенностью данной платформы является ее модульная структура. Это позволяет проводить модернизацию систем, пропорционально увеличивая мощность квантового сопроцессора вплоть до 48 кубитов, при этом не требуется заново формировать исследовательскую базу.

Компания отмечает, что перед началом продаж данные компьютеры успешно прошли масштабное тестирование. Было выполнено более 103 000 запусков различных алгоритмов, а общее время бесперебойного функционирования квантово-классической системы превысило 9 000 часов.


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