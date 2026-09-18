Генассамблея ООН разрешила Махмуду Аббасу выступить с заранее записанным видеообращением

Генеральная ассамблея ООН разрешила председателю Палестинской администрации Махмуду Аббасу (Абу Мазену) выступить на предстоящей сессии с заранее записанным видеообращением. Решение было принято после того, как США отказались выдать ему визу для поездки в Нью-Йорк. Об этом пишет Reuters.

За резолюцию проголосовали 152 государства, против – Израиль, США и Парагвай. Четыре страны воздержались. Решение также позволяет Абу Мазену и другим высокопоставленным представителям палестинской стороны дистанционно участвовать в мероприятиях ООН в течение ближайшего года, если они не смогут приехать в США.

Госдепартамент США 16 сентября объявил о продлении визовых ограничений в отношении представителей Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации. В Вашингтоне заявили, что причиной стали, среди прочего, обращения палестинской стороны в Международный уголовный суд и Международный суд ООН, попытки добиться международного признания в обход переговоров с Израилем, а также продолжение выплат террористам.

Второй год подряд США не выдают Абу Мазену визу для участия в Генассамблее ООН. В 2025 году он также выступал перед участниками сессии по видеосвязи. Общие прения 81-й сессии Генассамблеи пройдут в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября.

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