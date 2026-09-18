Беглов напомнил москвичам о действующем с начала XVIII века запрете строить каменные дома

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Пятого канала» анонсировал масштабную кампанию по обновлению исторического центра Северной столицы. В ближайшие 5 лет планируется провести реновацию не менее 300 жилых домов XVIII-XIX столетий, а также 40 особняков и дворцов.

«Разумеется, для этого потребуется немало средств. Но я хотел бы напомнить москвичам, что по указу Петра I от 20 октября 1714 года они не имеют право строить каменные дома. Документ действует, так что живите копайте спокойно землянки и сооружайте что-то из дерева», – сказал глава города на Неве.

Начальник правового департамента столичной мэрии Вагиф Джафаров пообещал добиться отмены Высочайшего указа о запрете каменного строительства – в ближайшее время чиновник лично обратиться в суд для пересмотра решения.

«Уверен, что до конца года мы сумеем переломить ситуацию и Москва снова станет белокаменной», – пообещал чиновник в интервью «Вечерней Москве».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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