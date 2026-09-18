В Петербурге предложили размещать RFID‑метки в дорожном покрытии для беспилотных авто

Изображение: СПбПУ

Специалисты Санкт‑Петербургского политеха предложили инновационное решение — встраиваемые в дорожное полотно RFID‑метки, заключенные в защищенные контейнеры, которые обеспечат точную и надежную навигацию беспилотным автомобилям. Разработка должна компенсировать недостатки существующих систем.

Сейчас беспилотный автотранспорт определяет свое местоположение с помощью спутниковой навигации и машинного зрения. У этих методов есть слабые места — работа спутников зависит от стабильности сигнала, а камеры плохо справляются со своими задачами в условиях плохой видимости.

Суть технологии в том, что вдоль дорог в асфальт монтируют цепочки специальных меток, представляющих собой компактный контейнер из прочного полимера PEEK с RFID‑чипом внутри. Считывание данных происходит по радиосигналу и не требует прямого визуального контакта. Когда беспилотник проезжает над меткой, система автоматически фиксирует ее координаты, автомобиль понимает, где находится, и может точно определить положение разделительной полосы.

Материал контейнера рассчитан на серьезные нагрузки — он устойчив к давлению колес, вибрации, резким перепадам температур, а также к воздействию воды, кислот и щелочей. Установка метки предполагает бурение отверстия в дорожном покрытии, размещение контейнера и его фиксацию специальным составом.

Питание метки обеспечивают литиевые батареи, которые способны работать без обслуживания от 5 до 12 лет и сохраняют работоспособность даже при сильных морозах, а полимерная крышка на резьбе дает возможность при необходимости вскрыть контейнер и заменить компоненты. Дальность считывания превышает 300 метров. При этом данные в памяти метки надежно защищены: доступ ограничен паролем, а уникальный код исключает возможность создания клонов.

Такая система может стать эффективным дополнением к уже используемым средствам навигации и интегрироваться в существующую дорожную сеть. Сейчас авторы проекта готовятся к созданию опытных образцов и планируют провести испытания непосредственно на дорожном полотне.Источник — СПбПУ

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