Житель Мэна приговорен к 17 месяцам тюрьмы за угрозы убить евреев, Камалу Харрис и Илона Маска

Федеральный суд в штате Мэн приговорил 52-летнего Тадиуса Уинда к примерно 17 месяцам тюремного заключения за угрозы убийством, опубликованные в социальных сетях. После освобождения он в течение трех лет будет находиться под надзором. Об этом сообщило министерство юстиции США.

По материалам дела, Уинд публиковал в соцсети X угрозы убить евреев, занимавшую тогда пост вице-президента США Камалу Харрис, сотрудников правоохранительных органов штата Мэн и предпринимателя Илона Маска. ФБР установило автора сообщений и в марте 2025 года провело обыск в его доме в Эддингтоне, где были обнаружены многочисленные мечи.

В июле 2026 года после двухдневного процесса присяжные признали Уинда виновным по трем пунктам обвинения в передаче угроз через средства межштатной связи и отдельно по обвинению в угрозе в адрес вице-президента Камалы Харрис. Еще по одному пункту обвинения он был оправдан.

Федеральный прокурор округа Мэн Эндрю Бенсон заявил, что дело должно стать предупреждением для тех, кто распространяет угрозы в интернете: возможность скрываться за клавиатурой не освобождает от ответственности. Расследование вели ФБР и Секретная служба США при содействии офиса шерифа округа Пенобскот.

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