Стрельба в средней школе на юге Филиппин — не менее одного погибшего, пятеро ранены

По меньшей мере, один человек погиб и пять человек получили ранения в результате стрельбы в средней школе на юге Филиппин в пятницу, 18 сентября. Инцидент произошел в Banga National High School в муниципалитете Банга, провинция Южный Котабато.

По сообщению местной полиции, один из учеников открыл огонь по другим школьникам, после чего выстрелил в себя, пишет SunStar.

Губернатор Южного Котабато Рейнальдо Тамайо-младший сообщил, что в больницу были доставлены пятеро пострадавших, включая несовершеннолетнего подозреваемого. Некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

Тамайо сообщил, что, согласно предварительным результатам расследования, несовершеннолетний подозреваемый состоял в «True Crime Community». Власти пока выясняют, что представляет собой это интернет-сообщество и могло ли оно быть связано с произошедшим.

Тамайо призвал жителей, прежде всего учеников школы и их родителей, сохранять спокойствие, подчеркнув, что речь идет об единичном инциденте.

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