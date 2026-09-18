Марс на Земле: как австралийские пустоши помогут найти убежища для астронавтов

Исследователи из Старого Света и Австралии выявили факты наличия колоссальной системы подземных каналов под плоскогорьем Налларбор. Данный регион представляет собой сплошной массив карбонатных пород, внутри которого спрятана разветвленная сеть пустот и трещин. Ряд этих полостей утратил стабильность кровли, что привело к формированию на поверхности специфической мозаики из оврагов и просадочных впадин. Информацию об открытии распространила пресс-служба Университета Кэртина.

Матей Липар, исследователь вуза, дал пояснение касательно истинного генезиса данных форм рельефа. Визуально эти объекты смахивают на мелкие эрозионные долины или ложбины высохших водотоков. Тем не менее их природа носит карстовый характер. Синхронизация гравиметрических замеров, аэрофотосъемки и анализа стратиграфии позволила установить прямую связь всех поверхностных понижений с масштабными гротами в толще земной коры.

Южноавстралийское плато Налларбор — это исключительный объект планетарной географии. Оно являет собой самый крупный на планете цельный блок мела, чья площадь достигает порядка двухсот тысяч квадратных километров. По расчетам тектонистов, эта платформа поднялась со дна мелководного залива примерно четырнадцать миллионов лет назад в эпоху миоцена.

В течение трех столетий натуралисты фиксировали наличие множества гротов внутри этой скалы. Множество входов в них соседствует с протяженными расщелинами и котлованами, имеющими поразительное сходство с руслами потоков. Такое топографическое родство подтолкнуло научную мысль к гипотезе о единстве всех литосферных процессов в данном секторе материка.

Ради верификации догадки команда расставила по территории большое количество сейсмографов. Помимо того, ряд лощин и крупных камер был подвергнут сканированию посредством электротомографии, съемок с беспилотников и отбора проб грунта. Итоговый разбор собранных метрик подтвердил факт существования под гладью пустыни скрытой паутины катакомб.

Фрагменты данной сети оказались обрушены. Как итог, на глади низменности прорезались длинные борозды и понижения ландшафта. Протяженность таких структур варьируется от пары сотен метров до двадцати километров при ширине в несколько сотен метров. Специалист полагает, что схожие черты местности могут быть свойственны иным небесным телам, где влаги почти нет, но активна ветровая абразия. Это дает старт применению равнин Австралии как полигона для отработки методик поиска аналогичных систем на Марсе и иных объектах нашей системы, резюмировал Липар.

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