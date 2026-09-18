 

Перед Йом-Кипуром в Германии попытались поджечь синагогу, задержан 37-летний афганец

18.09.2026, 11:03, Разное
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В Вуппертале в земле Северный Рейн-Вестфалия совершен поджог синагоги еврейской общины. По данным полиции, 37-летний мужчина афганского происхождения бросил у бокового входа в здание пакет с горючей жидкостью и поджег его. Подозреваемый был задержан вскоре после нападения неподалеку от синагоги.

Пожар произошел днем 17 сентября. Сотрудники еврейской общины быстро потушили огонь. Никто не пострадал, зданию причинен лишь незначительный ущерб. Расследование ведет подразделение полиции по делам о преступлениях против государственной безопасности. Мотив подозреваемого пока официально не установлен.

Председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер заявил, что считает время нападения неслучайным: через три дня начинается Йом-Кипур. По его словам, особенно тревожит то, насколько спокойно действовал нападавший, что, как считает Шустер, свидетельствует о «нормализации ненависти к евреям».

Вечером у синагоги состоялась спонтанная акция солидарности, в которой приняли участие около 30 человек, в том числе представители политических партий и религиозных общин. Полиция продолжает охранять синагогу круглосуточно и разыскивает дополнительных свидетелей нападения.

Эта же синагога уже становилась целью поджога в 2014 году. Тогда трое молодых палестинцев бросили в здание самодельные зажигательные устройства, тогда ущерб также оказался небольшим.


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