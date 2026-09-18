 

Теракт-самоубийство возле полицейского комплекса в Пакистане

18.09.2026, 13:03, Разное
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По меньшей мере, 16 человек погибли и более 50 получили ранения в результате теракта-самоубийства, совершенного во время пятничной молитвы возле полицейского комплекса на северо-западе Пакистана. В числе погибших 11 гражданских и пять сотрудников полиции.

По словам высокопоставленного представителя пакистанской полиции, начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в ворота комплекса Old Police Lines в округе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва.

В результате взрыва возле мечети, расположенной на территории полицейского комплекса, образовалась воронка. Предполагаемый террорист, находившийся за рулем заминированного автомобиля, также погиб.


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