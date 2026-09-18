 

Любовь к обжигающим напиткам повышает риск рака пищевода на 55 процентов

18.09.2026, 14:45, Разное
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Британские ученые из Оксфордского университета выявили закономерность между пристрастием к очень горячим напиткам и риску развития рака. А именно – денокарциномы и плоскоклеточной карциномы пищевода. Их выводы подтвердили китайские коллеги и схожая информация приходит со всей планеты. Не так важно, что вы пьете, как температура самого напитка.

Исследование, проведенное в Китае, показало, что у мужчин, ежедневно употребляющих чай теплой, горячей или обжигающей температуры, риск развития рака пищевода выше на 17%, 30 % и 55 % соответственно по сравнению с теми, кто не пьет чай каждый день. Данные по Британии – примерно 15 % населения предпочитает «очень горячие» напитки. И в этой стране ежегодно диагностируют до 10 000 случаев рака пищевода.

Стоит отметить, что данные получены из анализа статистической информации, поэтому нельзя просто заявить, что регулярный нагрев пищевода вызывает рак. Тем более, что представление о «горячем» почти у всех разное – есть люди, который пьют чай или кофе сразу после того, как залили в кружку кипяток. А возникновение рака зависит от множества факторов, и температура утреннего кофе далеко не главный из них.

С другой стороны, статистика прямо указывает, что у любителей горячего втрое чаще констатируют именно эти две формы рака. А так как лечение создает нагрузку на медицинскую систему, авторы исследования просят людей войти в положение. И просто дать кофе, чаю или любому другому напитку немного остыть перед употреблением.Источник &#8212 Cancer Research UK


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