От Леванта до Эгейского моря: археологи нашли шесть типов судов, спрятанных от глаз столетиями

В ходе работ на территории античного полиса Китион, что располагается на острове Кипр, группа ученых выявила десятки ранее скрытых рисунков морских судов. Применение технологии лазерного сканирования дало возможность установить хронологию создания этих узоров. Выяснилось, что данные изображения наносили не за один раз — новые суда добавляли к панно на протяжении жизни многих поколений, охватывая период смены эпох от завершения бронзового века до старта железного.

Китион во все времена играл роль крупного центра морской торговли. Впервые эти морские сюжеты попались на глаза исследователям еще в восьмидесятые годы прошлого столетия. На тот момент при осмотре южной стены одного из сакральных строений было зафиксировано девятнадцать подобных зарисовок. Текущий этап изучения позволил заново изучить фактуру каменных блоков и прибавить к списку еще двадцать три вероятных рисунка. Девять из них удалось идентифицировать со стопроцентной точностью, статус еще шести объектов пока остается под вопросом, но они также весьма похожи на силуэты лодок.2 источника

Использование цифровых инструментов позволило сделать важное открытие касательно истории самого строения. Один из камней, несущий на себе рисунок судна, оказался частью позднейшего ремонта святыни. Его внедрили в кладку лишь спустя полтора столетия после первичного возведения стен. Это прямо указывает на то, что традиция украшать фасад храмового комплекса сценами из жизни порта сохранялась у местного населения даже спустя долгое время после постройки основного здания.2 источника

Специалисты провели классификацию большинства найденных изображений, разбив их на шесть категорий по типу конструкции плавсредств. Часть профилей имеет явное сходство с судами, типичными для портов Левантийского побережья. Иные напоминают обводы эгейских парусников. Присутствуют и уникальные детали, свойственные только местному флоту. Среди них выделяют специфическую форму кормовой части и узлы крепления мачтового оснащения.

Личность авторов данных настенных росписей пока остается загадкой. Есть версия, что резцом орудовали сами мореходы перед отправкой в рейс или сразу по возвращении в родную гавань. Также нельзя исключать более прозаичный мотив: возможно, картины оставляли простые горожане, которые видели проходящие мимо торговые караваны в акватории Китиона.

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