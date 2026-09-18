Испанские корни африканской фортификации: находка в Марокко ставит регион в один ряд с Европой

В ходе раскопок на территории памятника Уэд-Бехт, что располагается в марокканской провинции Хемисет, ученые выявили остатки масштабного оборонительного рубежа. Возведение данного комплекса датируется периодом около четырех тысяч лет назад. Как установили авторы труда, это первый достоверно подтвержденный крупный форт Северной Африки той эпохи, найденный вне пределов долины Нила.

Исследование показало резкую смену уклада жизни местных племен в самом начале второго тысячелетия до нашей эры. За несколько веков до этого общность населяла открытое плато размером порядка десяти гектаров. Их быт базировался на культивировании злаковых культур — пшеницы, ячменя, а также бобовых вроде гороха. Важным промыслом был массовый выпуск полированных орудий из камня. Однако с наступлением Бронзовой эры люди сменили локацию, перебравшись на узкий скальный выступ, который природа оградила водной преградой и глубоким оврагом. Ради защиты единственного прохода к мысу население выкопало глубокий ров, дополнив его земляной насыпью и массивной кладкой стены.

Для изучения структуры вала специалисты заложили поперечную траншею. Выяснилось, что стройка велась поэтапно. Метод радиоуглеродного сканирования применили к семнадцати образцам органики. Итог показал: стартовые секции стен возвели в интервале от 2010 до 1747 года до нашей эры. Позже объект многократно чинили. Слой пепла и гари указывает на то, что укрепление не раз подвергалось разрушению огнем. Столь протяженная линия обороны требовала четкого плана работ и строгого управления людьми. Это дает повод думать, что причиной постройки стала жесткая борьба за пахотные угодья и запасы провианта, а не просто опасение набегов чужаков. Археологи пришли к выводу, что северо-западная часть Магриба не была глухой окраиной, а шла в ногу с развитием обществ по ту сторону Гибралтарского пролива.

О наличии кладки тут знали еще со времен работы французского исследователя Армана Рюльмана в тридцатых годах прошлого столетия. Но долгое время эксперты не могли дать точную датировку из-за более поздних строений вплотную к древним фундаментам. В период с XI по XIII век новой эры мыс снова стал обитаем. Люди того времени подновили части старых стен и разбили на площадке обширный некрополь. Нынешние данные из Уэд-Бехта закрывают большой пробел в исторической хронике и позволяют иначе оценить социальные сдвиги в доафриканском мире.

Итоги исследования опубликованы в журнале Libyan Studies.

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