 

В Нью-Йорке у резиденции Мамдани прошло собрание еврейских школьников

18.09.2026, 17:04, Разное
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Сегодня, в пятницу, 18 сентября, у Gracie Mansion – официальной резиденции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани – прошло молитвенное собрание с участием учащихся двух еврейских школ. Организаторы заявили, что хотели продемонстрировать свою еврейскую и сионистскую идентичность, а также выступить против роста антисемитизма в городе.

Инициатива возникла после нескольких нападений на евреев в Нью-Йорке. В частности, в июле мужчина был ранен ножом возле синагоги, а в августе двое мужчин подверглись нападению в Центральной синагоге. После этих событий школьники решили публично показать, что не собираются скрывать свою еврейскую идентичность.

При этом место проведения выбрано намеренно. Руководство школ называет мероприятие молитвенным собранием, однако его участники также выражают поддержку Израилю и премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Некоторые родители, выпускники и учащиеся выступили против проведения акции у резиденции мэра, опасаясь, что школьники окажутся втянуты в политический конфликт.

Мамдани заявил, что уважает право школьников на проведение мероприятия. «Они могут провести бдение, а некоторые называют это протестом», – заявил мэр, добавив, что в момент проведения акции, вероятно, будет находиться в другом месте.


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