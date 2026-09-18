Тысячи христиан-жителей Нидерландов провели митинг в поддержку Израиля в центре Амстердама

Тысячи христиан-жителей Нидерландов провели митинг в поддержку Израиля в центре Амстердама.

Христиане, выступающие в поддержку Израиля, собрались в четверг, 17 сентября, в центре Амстердама на митинг солидарности «Встанем за Израиль».

На митинге выступили главный раввин Нидерландов Биньямин Якобс и лидер консервативной Реформатской политической партии (Staatkundig Gereformeerde Partij) Крис Стоффер.

По данным нидерландских СМИ, на мероприятии были задержаны 45 пропалестинских активистов, которые пришли, несмотря на муниципальный запрет на проведение ими акций.

На площади Дам, где проходила произраильская демонстрация, несколько участников сорвали палестинский флаг, вывешенный на расположенном неподалеку здании H&M.

По сообщениям нидерландских СМИ, акция контрпротеста была перенесена на площадку в 500 метрах от места проведения митинга.

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