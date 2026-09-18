Кофе на наноуровне. Не в зернах, а в чашке: как оксид графена разделяет кофеин и вкус

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса разработали наноразмерную мембрану на основе оксида графена, которая способна удалять кофеин из уже сваренного кофе, сохраняя большинство соединений, отвечающих за вкус и аромат.

Почему удалить кофеин из зерен так сложно

Чашка кофе — это не просто вода и кофеин. Это смесь сотен химических соединений, многие из которых напрямую формируют вкус, аромат и другие характеристики напитка.

Традиционные методы декофеинизации обычно применяют к зеленым зернам до обжарки. Основные подходы включают обработку органическими растворителями, водную экстракцию и сверхкритический диоксид углерода. Но у всех есть общая проблема: кофеин и вкусовые соединения не разделены четкой границей.

Водный метод при температуре около 130 градусов растворяет и уносит часть водорастворимых вкусовых веществ. Содержание тригонеллина — одного из ключевых маркеров вкуса — падает примерно на четверть, а общих углеводов — примерно на 16 процентов. Сверхкритический диоксид углерода считается более щадящим, но также захватывает часть ароматических соединений. Полностью убрать только кофеин, не тронув остальное, на этапе зерна практически невозможно.

Другой подход: удалять кофеин из готового напитка

Аспирантка Ихань Тянь и ее коллеги решили изменить направление поиска. Вместо обработки зерен они задались вопросом: можно ли удалить кофеин из уже приготовленного кофе?

Для этого они использовали оксид графена — атомарно тонкий слоистый углеродный материал, который можно собирать в пленки. Когда нанолисты складываются друг на друга, между ними образуются чрезвычайно узкие каналы. Исследователи внедрили в эти каналы альгинат натрия и сшили его ионами кальция. Это позволило настраивать каналы и влиять на то, какие молекулы смогут через них пройти.

По сути, получилось сито невероятной тонкости, работающее на молекулярном уровне.

Как оценивали эффективность мембраны

Команда создала несколько вариантов пленки, включая чистую мембрану из оксида графена, сшитую кальцием, с альгинатом натрия и с двойным сшиванием. Исследователи быстро столкнулись с ключевым противоречием: улучшение одного показателя ухудшало другой.

Если мембрана удаляла максимум кофеина, она часто захватывала и слишком много соединений, которые нужно сохранить. Поэтому вместо простого вопроса «какая мембрана удалила больше кофеина» ученые оценивали образцы по нескольким критериям одновременно: удаление кофеина, удержание выбранных соединений, проницаемость для воды и степень концентрирования.

Лучший результат: удаление примерно половины кофеина. При этом тригонеллин, N-метилпиридиний, холин и гидроксиметилфурфурал оставались обнаружимыми в кофе после фильтрации.

Половина — это не предел. В эксперименте время фильтрации намеренно фиксировали, чтобы корректно сравнить разные мембраны. Дальнейшая оптимизация структуры пленки и условий фильтрации может повысить удаление кофеина, сохранив приемлемое время обработки.

От лабораторной пленки к реальной системе

Исследователи сделали важный шаг к масштабированию. Они интегрировали материал мембраны в полые волокна — тонкие трубки, которые позволяют разместить большую площадь мембраны в компактном объеме. Полые волокна уже используются в коммерческих системах фильтрации, что дает готовую инженерную платформу для дальнейшего развития.

В эксперименте с непрерывной фильтрацией модифицированная полая волокнистая мембрана стабильно удаляла больше кофеина, чем немодифицированная мембрана из оксида графена. Но эксперимент также выявил проблему: кофейные соединения со временем накапливались на мембране, замедляя поток воды. Это явление известно как загрязнение мембраны.

Будущие работы по очистке, повторному использованию и продлению срока службы мембраны помогут дольше поддерживать производительность. Более масштабные испытания покажут стоимость эксплуатации процесса.

Что это значит за пределами кофе

Кофе — знакомая отправная точка для гораздо более широкой идеи. Группа много лет изучает мембраны из оксида графена для очистки воды и разделения органических растворителей. Кофе переносит нанонауку в сложный материал, который почти все понимают сразу.

Потенциал выходит за рамки кофеина. Мембрана, способная избирательно отделять одну молекулу от сложной жидкости, оставляя другие, может открыть новые подходы в переработке продуктов питания и напитков. Производители получат более тонкий контроль над тем, что удаляется, а что сохраняется.

Есть и дополнительные возможности. Удаление воды с одновременным избирательным отделением кофеина может концентрировать кофе. А отделенный кофеин можно извлекать как полезный побочный продукт. Это означает не только напиток с низким содержанием кофеина, но и более эффективное использование ингредиентов, содержащихся в кофе.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Membrane Science.

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