 

«Я подкармливаю бомжей»: программист из Калифорнии рассказал, почему не стоит бояться увольнения из-за ИИ

18.09.2026, 19:00, Разное
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Программист из Сан-Франциско Джаред Хоу, недавно потерявший работу после оптимизации команды в пользу нейросетей, заявил, что не испытывает страха перед будущим, поскольку заранее выстроил систему социальных гарантий на случай увольнения. В своём блоге он объяснил: уже несколько лет он регулярно раздавал еду и тёплые вещи бездомным в своём районе, и теперь, когда сам остался без дохода, рассчитывает на ответную солидарность – или, по его выражению, «распределённый венчурный хедж, вложенный в людей с минимальными ожиданиями».

По словам Хоу, в случае полного исчерпания накоплений он намерен жить в палатке и питаться за счёт той сети, которую сам же и поддерживал.Хоу утверждает, что его случай – продуманная стратегия: пока коллеги вкладывались в пенсионные фонды и недвижимость, он инвестировал в сообщество, которое не может обесцениться, потому что и так находится на дне. Аналитики, впрочем, отмечают, что расчёт программиста имеет ряд уязвимостей: во-первых, его бывшие подопечные не оформляли обязательств, во-вторых, они могут не узнать его без фирменной куртки с логотипом стартапа, а в-третьих, место под мостом уже занято людьми, не участвовавшими в программе лояльности.

Сам Джаред настроен оптимистично и называет своё положение «выходом из зоны комфорта в заранее подготовленную среду». По его словам, искусственный интеллект способен заменить его на работе, но не в очереди за супом.

«Я всегда подозревал, что капитализм закончится, и решил хеджироваться на уровне улицы, – поделился Хоу с подписчиками. – Пока одни покупали акции Nvidia, я покупал буррито для людей, которым нечего терять. И когда ИИ уволит всех, я уже давно буду сидеть на своём месте под мостом».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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