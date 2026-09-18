Трамп объявил бойкот CNN, Politico и MSNOW

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что вводит «немедленный» бойкот в отношении CNN, Politico и MSNOW. Представителей этих СМИ больше не будут приглашать для освещения работы Белого дома.

Трамп пошутил над сменившимся названием телеканала MSNOW (ранее MSNBC), заявив, что имя сменили из-за «нехватки зрителей и доверия». Он также выступил с критикой в адрес Politico, утверждая, что издание «получило рекордные 8 миллионов долларов от американской администрации при коррумпированном Джо Байдене, чтобы удержаться на плаву».

По словам Трампа, эти медиа «постоянно публикуют фейковые новости». Он подчеркнул, что средствам массовой информации «нельзя позволять писать вымышленные сообщения и ложь, освещая работу президента, администрации или США», и добавил, что в ближайшее время может ввести бойкот и в отношении других СМИ.

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