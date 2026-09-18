Хантер Байден заявил, что «еще до 7 октября 2023 года Израиль знал о планах ХАМАСа»

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил, что еще до 7 октября 2023 года Израиль знал о планах ХАМАСа совершить нападение, но ничего не сделал для его предотвращения, пишет Times of Israel.

В эфире лондонского радио LBC Байден заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был предупрежден о планах ХАМАСа и «не сделал абсолютно ничего». При этом он сослался на публикацию газеты «Гаарец», в которой утверждалось, что лидер ОАЭ лично предупреждал Нетаниягу о намерениях главаря ХАМАСа в Газе Яхьи Синвара. Нетаниягу ранее опроверг это сообщение и пригрозил изданию судом.

Байден заявил, что Израиль «знал, что произойдет» и «позволил этому случиться, чтобы реализовать план, на который ему никто и никогда не дал бы зеленого света». При этом Байден признал, что «ХАМАС ужасен».

Охарактеризовав назвал войну в секторе Газы «подобной геноциду», подчеркнув, что этот термин «очень неоднозначный».

В последнее время Байден регулярно выступает с критикой Израиля в различных подкастах.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro