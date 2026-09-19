Золотые сайгаки на редком головном уборе: что рассказала могила древней кочевницы на Алтае

Российские археологи обнаружили на Алтае погребение женщины пазырыкской культуры с редким головным убором, украшенным золотыми аппликациями в виде голов сайгаков. Находка датируется IV — началом III века до нашей эры и указывает на особый социальный статус погребенной.

Где и что нашли

Исследования велись в Краснощековском районе Алтайского края на могильнике Ханхаринский дол. Этот памятник относится к Чинетинскому археологическому микрорайону Северо-Западного Алтая. Ученые изучают его уже много лет: в десятках курганов находили останки людей, часть которых принадлежала к высокому сословию. При некоторых умерших встречались захоронения принесенных в жертву лошадей.

Под курганом номер 31 археологи обнаружили невысокую каменную насыпь диаметром около десяти метров. Под ней оказалась глубокая могильная яма, на дне которой лежал костяк женщины.

Необычное положение и украшения

Женщину похоронили в вытянутом положении на спине. Для пазырыкской культуры это нетипично: обычно умерших укладывали скорченно на боку. Возможно, такая поза отражает особый ритуал или иную культурную традицию.

При погребенной нашли набор украшений. Шейную гривну из бронзы покрывали золотой фольгой. Рядом лежали золотые восьмеркообразные серьги с подвесками в виде небольших дисков. По заключению исследователей, наличие головного убора, гривны и серег с золотыми элементами свидетельствует об определенном социальном статусе женщины.

Головной убор с золотыми сайгаками

Основное внимание ученых привлекли остатки головного убора. Его большая часть сохранилась в виде тлена, но золотые детали уцелели.

На голове женщины находился колпакоподобный предмет высотой более 20 сантиметров. Вероятно, его основой служил войлок — подобные уборы в пазырыкских могилах встречались и раньше. Согласно анализу расположения аппликаций, убор был относительно невысоким. Его основу могли составлять углеродисто-глинистое вещество, волосы, войлок и ткань.

У черепа женщины археологи обнаружили миниатюрные нашивки и три золотые аппликации в виде голов сайгаков. Изображения сайгаков — редкий мотив для пазырыкских погребений. Под черепом также зафиксирован след черного пигмента.

Что это говорит о статусе женщины

Исследователи предполагают, что в кургане 31 похоронена не самая простая особа. Золотые украшения и шейная гривна указывают на высокое положение.

Однако есть и необычная деталь: в этом кургане не было сопроводительного захоронения лошади. Обычно оно встречается вместе с представителями элиты пазырыкского общества. Возможно, отсутствие конского погребения связано с обстоятельствами смерти или особенностями ритуала.

Раскопанное захоронение предварительно датируют IV — началом III века до нашей эры. Пазырыкская культура раннего железного века существовала в VI–II веках до нашей эры. Ее оставили древние кочевники скифского круга, обитавшие в Горном Алтае и на сопредельных территориях Казахстана и Монголии.

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