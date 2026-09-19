 

Источники — Трамп не встретится с Нетаниягу во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

19.09.2026, 6:03, Разное
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Высокопоставленные чиновники в администрации Трампа заявили, что президент США не встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится на следующей неделе.

По их словам, это связано с «ограничениями в графике» президента США. Другой источник в американской администрации отметил, что присутствие Нетаниягу в Нью-Йорке будет ограниченным из-за предстоящих выборов в Израиле.

Выступление Нетаниягу на Ассамблее, судя по всему, состоится уже после того, как Трамп вернется в Вашингтон.


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