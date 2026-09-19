В США компания Uber выплатит 40 млн долларов семье девушки, погибшей по вине водителя

Арбитражный суд в США обязал компанию Uber выплатить 40 миллионов долларов родителям 23-летней Эмили Нормандин-Паркер, погибшей в августе 2023 года в Калифорнии.

Трагедия произошла после того, как девушку, возвращавшуюся вместе с подругой с вечеринки, вырвало в машине. Водитель Uber остановил машину на обочине скоростного шоссе и высадил пассажирок. Пока подруга спорила с водителем, Эмили вышла на проезжую часть и была сбита проезжавшим автомобилем.

Защита Uber пыталась снять с компании ответственность, доказывая, что она является лишь «технологической платформой», а водители – независимыми подрядчиками. Однако судья отклонил эти аргументы, признав Uber перевозчиком, несущим ответственность за действия своих водителей.

Также в ходе разбирательства выяснилось, что компания предлагала семье погибшей финансовое соглашение с условием неразглашения информации, но родители девушки отказались от этого предложения.

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