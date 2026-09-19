 

В США компания Uber выплатит 40 млн долларов семье девушки, погибшей по вине водителя

19.09.2026, 7:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Арбитражный суд в США обязал компанию Uber выплатить 40 миллионов долларов родителям 23-летней Эмили Нормандин-Паркер, погибшей в августе 2023 года в Калифорнии.

Трагедия произошла после того, как девушку, возвращавшуюся вместе с подругой с вечеринки, вырвало в машине. Водитель Uber остановил машину на обочине скоростного шоссе и высадил пассажирок. Пока подруга спорила с водителем, Эмили вышла на проезжую часть и была сбита проезжавшим автомобилем.

Защита Uber пыталась снять с компании ответственность, доказывая, что она является лишь «технологической платформой», а водители – независимыми подрядчиками. Однако судья отклонил эти аргументы, признав Uber перевозчиком, несущим ответственность за действия своих водителей.

Также в ходе разбирательства выяснилось, что компания предлагала семье погибшей финансовое соглашение с условием неразглашения информации, но родители девушки отказались от этого предложения.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.09 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1669-й день войны

19.09 / Источники — Трамп не встретится с Нетаниягу во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

19.09 / Золотые сайгаки на редком головном уборе: что рассказала могила древней кочевницы на Алтае

18.09 / Трамп объявил бойкот CNN, Politico и MSNOW

18.09 / Свинец в чернилах: ученые нашли ключ к прочтению сгоревшей библиотеки Геркуланума

18.09 / Кофе на наноуровне. Не в зернах, а в чашке: как оксид графена разделяет кофеин и вкус

18.09 / Хантер Байден заявил, что «еще до 7 октября 2023 года Израиль знал о планах ХАМАСа»

18.09 / «Я подкармливаю бомжей»: программист из Калифорнии рассказал, почему не стоит бояться увольнения из-за ИИ

18.09 / В Нью-Йорке у резиденции Мамдани прошло собрание еврейских школьников

18.09 / Испанские корни африканской фортификации: находка в Марокко ставит регион в один ряд с Европой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике