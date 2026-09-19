Шотландская медсестра симулировала рак и получила два года тюрьмы

Медсестра из Шотландии Аманда Рид была приговорена к двум годам лишения свободы за мошенничество. Женщина обманом получила более 185 тысяч фунтов стерлингов (около 215000 евро) от Пенсионного управления, выдавая себя за пациентку с последней стадией лейкемии.

Чтобы убедить родственников и врачей в своем диагнозе, Рид подделала 16 медицинских справок и официальных писем эдинбургской клиники. Для имитации последствий химиотерапии она ежедневно брла голову наголо и принимала препараты для похудения. Кроме того, пользуясь служебным положением, она незаконно получала рецептурные лекарственные препараты строгого учета.

Шотландская медсестра Аманда Рид была приговорена к двум годам лишения свободы за крупное мошенничество. Женщина обманом получила более 185 тысяч фунтов стерлингов (около 215 000 евро) от Пенсионного управления, выдав себя за тяжелобольную пациентку на последней стадии лейкемии.

Чтобы убедить родственников и врачей в смертельном диагнозе, Рид подделала 16 медицинских справок и официальных писем эдинбургской клиники. Для имитации последствий химиотерапии она ежедневно брла голову наголо и принимала препараты для похудения. Кроме того, пользуясь служебным положением, она незаконно получала рецептурные лекарственные препараты строгого учета.

Украденные выплаты, предназначавшиеся для паллиативных больных, мошенница потратила на роскошный образ жизни, включая отдых в Дубае. В суде обвиняемая пыталась сослаться на синдром Мюнхгаузена, однако экспертиза не подтвердила наличие диагноза. Дисциплинарная комиссия пожизненно лишила Рид лицензии, отметив продуманный характер преступления и полное отсутствие раскаяния. В суде обвиняемая пыталась сослаться на синдром Мюнхгаузена, однако экспертиза не подтвердила наличие диагноза. Дисциплинарная комиссия пожизненно лишила Рид лицензии, отметив продуманный характер преступления и полное отсутствие раскаяния.

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