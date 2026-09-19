 

США и Дания объявили о достижении соглашения по вопросам безопасности Гренландии

19.09.2026, 7:34, Разное
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США и Дания объявили о достижении соглашения по вопросам безопасности Гренландии, урегулировав дипломатический спор, вызванный угрозами президента Трампа захватить территорию силой. Соглашение будет подписано на следующей неделе, пишет ВВС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение предоставит Соединенным Штатам «постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами» в Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что соглашение «укрепляет нашу общую безопасность в Арктике и Северной Атлантике», а также «одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Королевства и право гренландского народа на самоопределение». Она не стала комментировать конкретные положения документа.

Соглашение было достигнуто после нескольких месяцев угроз Трампа «захватить» Гренландию, так как, по его словам, она критически важна для национальной безопасности США в связи с ее стратегическим расположением и минеральными ресурсами.

Трамп в посте в Truth Social написал, что соглашение «не повлечет за собой никаких затрат для Соединенных Штатов» и предоставит США возможность «делать все необходимое» для «обеспечения и защиты безопасности Гренландии».

Он сказал, что соглашение включает в себя правило, согласно которому ни один противник Соединенных Штатов не может поддерживать военное присутствие в Гренландии или инвестировать в экономику острова без согласия Вашингтона.

«С этого момента ни один противник США никогда не сможет развернуть базу в Гренландии, иметь там военное присутствие или направить значимые инвестиции без нашего письменного разрешения», – отметил Трамп.


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