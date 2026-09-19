 

НАМИ завершает подготовку обновленного Aurus Senat к серийному выпуску

19.09.2026, 8:15, Разное
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Идет активная работа над запуском серийного производства модернизированного варианта флагманского седана Aurus Senat. Сейчас на этапе предсерийной подготовки машины тестируют сразу в двух местах — на производственной линии и в инжиниринговом центре ФГУП «НАМИ».

На заводской площадке в Алабуге инженеры «НАМИ» завершают отладку сборочного процесса, для чего проводят комплексную проверку уже собранных образцов Aurus Senat, включая оценку работы всех узлов и систем, анализ общего качества исполнения и проведение дополнительных тестов.

При этом учитывают не только строгие требования, характерные для автомобилей люксового класса, но и специфику самого проекта — его уникальные технические решения и особенности. Благодаря такому подходу еще до старта серийного выпуска удается убедиться, что машина будет отличаться надежностью, высоким уровнем как комфорта, так и безопасности.

Каждый экземпляр на конвейере проходит многоступенчатый контроль. Среди специальных процедур — ролл‑тест, во время которого автомобиль разгоняют до скорости порядка 150 км/ч. Данный тест требуется для максимально точной настройки автоматической коробки переключения передач и системы полного привода, а также проверки плавности переключений.

Напомним, что впервые предсерийный образец обновленного Aurus Senat продемонстрировали широкой публике в июне 2026 года — на площадке Петербургского международного экономического форума.


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