 

Французский телеканал показал фильм о «ядерном ударе» по Тель-Авиву

19.09.2026, 10:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Французский познавательный телеканал RMC Découverte принес официальные извинения и снял с эфира документальный фильм после того, как выяснилось, что в качестве цели для симуляции ядерного удара в нем была использована трехмерная модель Тель-Авива.

Фильм, вышедший в эфир 1 сентября, был посвящен современному вооружению – в частности, истребителю Rafale F5 и разрабатываемой гиперзвуковой крылатой ракете с ядерной боевой частью ASN4G. В одном из эпизодов демонстрировалась компьютерная графика: самолет выпускает ракету по прибрежному городу, после чего над ним поднимается ядерный гриб.

То, что в фильме фигурирует именно Тель-Авив, заметила исследовательница Французского института международных отношений (IFRI) Элоиз Файе, она же обратила на это внимание руководства канала.

18 сентября телеканал объявил о немедленном удалении фильма со всех цифровых платформ и отмене запланированных повторных показов. В заявлении RMC Découverte подчеркивается, что редакция приносит глубокие извинения зрителям, а сам видеоклип был приобретен в стороннем профессиональном фотобанке, где он числился под ошибочной маркировкой.

Режиссер картины Алекс Гари заявил, что «шокирован» случившимся. По его словам, в описании ролика в фотобанке не было никаких указаний на то, что графика воссоздает реальный город или какой-либо объект в Израиле, и при наличии такой информации кадры никогда не вошли бы в фильм.

По имеющимся данным, премьерный показ фильма успели посмотреть около 241 тысячи зрителей. Руководство RMC Découverte сообщило, что подготовит отредактированную версию картины без спорного фрагмента, а также рассматривает возможность подачи иска против поставщиков контента, допустивших ошибку. На данный момент нет никаких свидетельств того, что выбор Тель-Авива в качестве цели был преднамеренным.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.09 / По просьбам горожан Свердловску вернули историческое название

19.09 / НАМИ завершает подготовку обновленного Aurus Senat к серийному выпуску

19.09 / Шотландская медсестра симулировала рак и получила два года тюрьмы

19.09 / США и Дания объявили о достижении соглашения по вопросам безопасности Гренландии

19.09 / В США компания Uber выплатит 40 млн долларов семье девушки, погибшей по вине водителя

19.09 / Источники — Трамп не встретится с Нетаниягу во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

19.09 / Золотые сайгаки на редком головном уборе: что рассказала могила древней кочевницы на Алтае

18.09 / Трамп объявил бойкот CNN, Politico и MSNOW

18.09 / Свинец в чернилах: ученые нашли ключ к прочтению сгоревшей библиотеки Геркуланума

18.09 / Кофе на наноуровне. Не в зернах, а в чашке: как оксид графена разделяет кофеин и вкус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике