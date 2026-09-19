Французский телеканал показал фильм о «ядерном ударе» по Тель-Авиву

Французский познавательный телеканал RMC Découverte принес официальные извинения и снял с эфира документальный фильм после того, как выяснилось, что в качестве цели для симуляции ядерного удара в нем была использована трехмерная модель Тель-Авива.

Фильм, вышедший в эфир 1 сентября, был посвящен современному вооружению – в частности, истребителю Rafale F5 и разрабатываемой гиперзвуковой крылатой ракете с ядерной боевой частью ASN4G. В одном из эпизодов демонстрировалась компьютерная графика: самолет выпускает ракету по прибрежному городу, после чего над ним поднимается ядерный гриб.

То, что в фильме фигурирует именно Тель-Авив, заметила исследовательница Французского института международных отношений (IFRI) Элоиз Файе, она же обратила на это внимание руководства канала.

18 сентября телеканал объявил о немедленном удалении фильма со всех цифровых платформ и отмене запланированных повторных показов. В заявлении RMC Découverte подчеркивается, что редакция приносит глубокие извинения зрителям, а сам видеоклип был приобретен в стороннем профессиональном фотобанке, где он числился под ошибочной маркировкой.

Режиссер картины Алекс Гари заявил, что «шокирован» случившимся. По его словам, в описании ролика в фотобанке не было никаких указаний на то, что графика воссоздает реальный город или какой-либо объект в Израиле, и при наличии такой информации кадры никогда не вошли бы в фильм.

По имеющимся данным, премьерный показ фильма успели посмотреть около 241 тысячи зрителей. Руководство RMC Découverte сообщило, что подготовит отредактированную версию картины без спорного фрагмента, а также рассматривает возможность подачи иска против поставщиков контента, допустивших ошибку. На данный момент нет никаких свидетельств того, что выбор Тель-Авива в качестве цели был преднамеренным.

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