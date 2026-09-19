Эрозия эмали. Врач назвала напитки, которые запускают вымывание кальция из зубов

Кислые продукты и напитки запускают процесс вымывания кальция и фосфатов из эмали. Это делает зубы уязвимыми, вызывает чувствительность и ускоряет их старение. Врач-стоматолог Алина Дмитрова из «АО Медицина» рассказала «Газете.ру», как защитить зубы от разрушительного действия кислот.

Как кислоты разрушают эмаль

Когда человек употребляет кислые продукты или напитки — цитрусовые, газировку, вино, томаты — содержащиеся в них кислоты снижают уровень pH во рту. Если этот показатель падает ниже критической отметки примерно 5,5, начинается растворение минеральных компонентов эмали, кристаллов гидроксиапатита.

Этот процесс называется эрозией. Он приводит к истончению и размягчению эмали, повышению чувствительности зубов и их преждевременному старению. Со временем под постоянным воздействием кислот эмаль становится менее прочной и теряет свою защитную функцию.

Где появляются слабые места

Особенно уязвимы участки, где эмаль изначально тоньше. Именно там могут формироваться клиновидные дефекты — повреждения у основания зуба рядом с десной. В результате дентинные канальцы оказываются ближе к поверхности, и зуб начинает резко реагировать не только на холодную пищу, но иногда даже на поток холодного воздуха.

Кто в группе риска

Повышенная чувствительность чаще всего встречается у нескольких категорий пациентов. У людей с природно тонкой эмалью защитный слой может быть меньше, поэтому нервные структуры находятся ближе к поверхности. У пациентов с рецессией десны или клиновидными дефектами оголяется область, где эмали практически нет. При бруксизме — непроизвольном скрежетании зубами — эмаль постепенно стирается, что также приводит к открытию дентина.

Как снизить риск

Стоматологи рекомендуют избегать резких температурных перепадов. После горячего блюда не стоит сразу пить ледяные напитки — лучше выдержать паузу хотя бы 20–30 минут. Также важно не злоупотреблять кислыми продуктами и напитками и соблюдать правильную технику чистки зубов, чтобы не повреждать эмаль механически.

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