Рацион будущей мамы не защитит от аллергии: новое исследование ставит точку в споре о яйцах и арахисе

Крупнейшее на сегодняшний день рандомизированное исследование PrEggNut показало, что обильное употребление яиц и арахиса во время беременности и грудного вскармливания не снижает риск аллергии на эти продукты у детей к первому году жизни.

Старая гипотеза и новые вопросы

Долгое время считалось, что будущим мамам из групп риска стоит избегать сильных аллергенов. Эта стратегия должна была защитить ребенка от сенсибилизации. Однако практика показала обратное: запреты не работали, а распространенность пищевой аллергии продолжала расти.

Иммунологи предложили иную логику. Плод заглатывает пищевые белки, попадающие в амниотическую жидкость. После рождения те же белки ребенок получает через грудное молоко. Этот естественный путь знакомства с едой может быть нужен для того, чтобы иммунная система научилась распознавать потенциальные аллергены как безопасные. Гипотеза выглядела убедительно, но прямых доказательств из рандомизированных испытаний не хватало .

Дизайн исследования PrEggNut

Исследование провели в четырех австралийских городах: Аделаиде, Мельбурне, Перте и Сиднее. В нем участвовали 2137 беременных женщин. Критерий включения был строгим: у будущего ребенка должно быть как минимум два близких родственника с диагностированным аллергическим заболеванием. Это означало высокий наследственный риск .

Участниц разделили на две группы. Первая должна была съедать не менее шести яиц и 60 арахисов в неделю. Вторая придерживалась стандартного рациона: не более трех яиц и 30 арахисов. Диета начиналась до 23-й недели беременности и продолжалась до четырехмесячного возраста ребенка, пока мать кормила грудью .

Что показали результаты

Когда детям исполнился год, их проверили на аллергию с помощью кожных проб и, при необходимости, пищевых провокаций в стационаре. Разница между группами оказалась минимальной и статистически недостоверной .

В группе с высоким потреблением аллергенов аллергия на яйцо или арахис развилась у 7,8 процента младенцев. В контрольной группе — у 8,4 процента. Отдельно по яйцу показатели составили 6,2 против 7,2 процента, а по арахису они оказались полностью идентичными — 2,6 процента в обеих группах. Частота экземы также не различалась .

Исследователи отметили, что фактическая распространенность аллергии в выборке оказалась ниже ожидаемой, что могло снизить статистическую мощность анализа. Но даже с этой поправкой клинически значимого защитного эффекта от маминой диеты не обнаружилось .

Почему это важно для практики

Вывод исследования звучит отрезвляюще: перекладывать профилактику аллергии на плечи беременных и кормящих матерей не стоит. Дополнительные яйца и арахис в их рационе не работают как прививка для ребенка.

Это не значит, что диета матери не важна. Речь о другом: конкретная стратегия «есть больше аллергенов, чтобы защитить ребенка» не подтвердилась в строгом испытании.

Тем ценнее выглядят данные о другом подходе — своевременном введении аллергенов в рацион самого младенца. Крупное исследование LEAP и его долгосрочное продолжение LEAP-Trio показали, что регулярное употребление арахиса с infancy до пяти лет снижает риск аллергии в подростковом возрасте на 71 процент . Анализ реальной практики в США после обновления рекомендаций в 2015–2017 годах зафиксировал снижение диагностики аллергии на арахис у детей младшего возраста .

Что это значит для родителей

Беременным и кормящим женщинам не нужно ни ограничивать себя в яйцах и арахисе, ни намеренно наращивать их потребление ради профилактики аллергии у ребенка. Разумный сбалансированный рацион остается оптимальным выбором.

Ключевой момент профилактики смещается на первый год жизни малыша. Современные руководства рекомендуют вводить потенциальные аллергены, включая арахис и приготовленное яйцо, в возрасте около шести месяцев, когда ребенок уже готов к твердой пище. Для детей с тяжелой экземой или уже подтвержденной аллергией на яйцо первое знакомство с арахисом лучше проводить под наблюдением специалиста

Результаты опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

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