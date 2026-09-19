 

Мультитул Toolt объединил 36 инструментов в корпусе размером с брелок

19.09.2026, 10:15, Разное
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Британская студия Ysmart London представила на Kickstarter компактный мультитул Toolt. Устройство объединяет 36 заявленных функций в корпусе размером с брелок для автомобильных ключей. Оно не заменит полноценный ящик с инструментами, но пригодится в поездках, походах и при мелком ремонте.

Конструкция включает три выдвижные пластины. На первой расположены восемь шестигранных ключей, три держателя для бит, пила, шило, инструмент для снятия изоляции и открывалка для бутылок. Также предусмотрены спицевой ключ, приспособление для очистки шампуров и ключ для разблокировки тележек в супермаркетах.

Вторая пластина предназначена для резки и вскрытия. На ней размещены консервный нож, мини-монтировка, резак для шнура, плоская отвертка, монтажная лопатка для велосипедных шин, скребок и памятка с азбукой Морзе.

Сверху выдвигается сменное лезвие Stanley 11-921, которое фиксируется в двух положениях. Защитный замок предотвращает случайное открытие. Третья пластина получила метрическую и дюймовую линейки, крестовую отвертку, а также грубый и мелкий напильники.

В сложенном виде Toolt имеет размеры 70 × 32 × 18 мм, а с полностью выдвинутыми пластинами его длина достигает 180 мм. Есть отверстие для темляка и клипса для крепления к карману или рюкзаку.

Титановая версия весит 90 г, алюминиевая — 80 г и отличается более темным покрытием. Для первых участников Kickstarter алюминиевый Toolt стоит $130, титановый — $185. Розничные цены составят $222 и $278 соответственно. Поставки планируют начать в январе 2027 года, если кампания завершится успешно.Источник &#8212 Kickstarter


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