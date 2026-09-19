NYT — британские дипломаты заявили, что Саар обещал не продвигать застройку E1 до выборов

Официальные лица Великобритании после разговора с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром решили, что строительство в зоне E1 заморожено до выборов, пишет The New York Times.

По данным издания, 11 августа британские чиновники завершили телефонный разговор с министром Сааром, будучи уверенными, что Израиль не станет продвигать планы строительства в зоне E1 до выборов 27 октября. Разговор между Сааром и министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибандом носил напряженный характер и состоялся за несколько недель до того, как Лондон объявил о санкциях в отношении поселений на Западном берегу.

Министерство иностранных дел Израиля отрицает изложенную в публикации трактовку этой беседы.

Спустя неделю после разговора правительство Израиля выставило на тендер строительство семи жилых комплексов на 1234 квартиры в районе E1 к востоку от Иерусалима. Хотя МИД Израиля заявил, что этот шаг ничего не меняет, британские официальные лица расценили его как полный отход от позиции, озвученной Сааром. В офисе Милибанда от комментариев отказались.

На прошлой неделе Эд Милибанд объявил о запрете на любые деловые контакты с «поселениями на Западном берегу», а также о введении широких санкций и других мер, обвинив израильскую сторону в «этнических чистках палестинцев, совершаемых поселенцами-террористами». Об аналогичных мерах объявили Канада, Франция и другие страны. Ожидается, что новый пакет санкций вступит в силу через 6-9 месяцев.

Правительство Израиля с гневом отреагировало на действия Великобритании и объявило об ответных мерах.

Напомним, строительство в зоне E1 нарушит территориальную непрерывность палестинских территорий между Рамаллой и Бейт-Лехемом, соединив Маале-Адумим с Иерусалимом

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