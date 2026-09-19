Суперлед поможет воплотить в жизнь идею айсберга-авианосца времен Второй Мировой войны

Исследователи из Еврейского университета в Израиле разработали новый материал, который назвали «биопайкеритом». Это улучшенная версия «пайкерита» – смеси из льда и опилок, которую во времена Второй Мировой войны инженер Джеффри Пайк предложил использовать как строительный материал. По его задумке из такого льда можно было быстро и дешево отлить авианосец — точнее, его палубу. Тогда план не сработал, но теперь он получает шанс на вторую жизнь.

Израильские ученые решили создать внутри льда трехмерную сетку-каркас, чтобы усилить его прочность. Для этого они создали клей на основе генетически модифицированного природного белка (встречающегося у рыб), который связывает лед, и добавили к нему компонент, способный сцепляться с углеводами. Затем его смешали с древесной пылью и залили водой для заморозки.

Такой материал в корне меняет свойства льда — в частности, тот обретает способность не раскалываться на куски при ударе и тянуться под нагрузкой. Биопайкерит способен поглощать в 70 раз больше энергии до появления трещин, чем обычный лед. Это делает его интересным строительным материалом для условий низких температур, а это не только Арктика с Антарктидой, но и холодные планеты вроде Марса.Источник — Phys.org

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