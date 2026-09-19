Визит Нетаниягу в США сокращен — он не встретится ни с Трампом, ни с Маском

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сократил свой визит в США в рамках поездки на Генеральную Ассамблею ООН и отменил запланированную встречу с миллиардером Илоном Маском, которая должна была состояться в Техасе. Израильская делегация уже прибыла в Техас для подготовки встречи, однако сегодня ее членам сообщили об отмене визита.

Вместо того, чтобы прилететь в среду, выступить в четверг и вернуться в Израиль, премьер-министр прибудет в Нью-Йорк в четверг утром, выступит в 14:00 по нью-йоркскому времени и улетит домой вечером того же дня. Нетаниягу также не встретится с президентом Дональдом Трампом.

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