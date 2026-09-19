Гробница Тутанхамона могла скрывать усыпальницу Нефертити: что показали семь исследований

Гробница Тутанхамона (KV 62) в Долине царей, возможно, была построена не для юного фараона, а переоборудована под него после внезапной смерти. За стенами погребальной камеры могут находиться скрытые помещения, связанные с царицей Нефертити. Семь крупных полевых исследований, проведенных с 2015 года, дают основания полагать, что к северу от KV 62 простирается необнаруженный погребальный комплекс.

Гробница, которая «не подходит» фараону

С момента открытия в 1922 году гробница Тутанхамона вызывала вопросы у специалистов. Говард Картер, первым вошедший в усыпальницу, отметил, что она кажется слишком маленькой для царского погребения. Египтолог Николас Ривз в 2015 году развил эту мысль: сооружение представляет собой «памятник, обращенный влево», что соответствует архитектурным нормам погребальной камеры царицы XVIII династии.

Отсюда возникла гипотеза: KV 62 изначально строилась для женщины-правительницы. Единственным правдоподобным кандидатом Ривз назвал Нефертити — ключевую фигуру амарнского периода, которая, возможно, достигала полного статуса фараона под именем Сменхкаре. Ее тело так и не было найдено.

По предположению Ривза, после неожиданной смерти Тутанхамона переднюю часть гробницы перестроили под него. Погребальная камера первоначальной обитательницы оказалась скрыта за новыми отсеками.

Что показали семь исследований

С 2015 года было проведено семь крупных полевых кампаний. Их цель — обнаружить скрытые камеры за стенами гробницы Тутанхамона. Исследователи использовали георадар, тепловизионную съемку, электротомографию, микрогравиметрию и геологическое картирование .

По заключению авторов, эти методы «с наибольшей вероятностью подтвердили существование общепризнанного погребального комплекса, простирающегося примерно на 25–30 метров к северу от KV 62».

Исследователи добавляют: «Вполне вероятно, что в этом районе находится пять или шесть комнат; кроме того, есть явное предположение, что обнаруженные пустоты были соединены друг с другом и с KV 62 проходами, которые были намеренно засыпаны щебнем в древности».

Что нужно для окончательного подтверждения

Чтобы подтвердить существование полостей и определить, что в них находится, археологам потребуется физически вскрыть стены гробницы KV 62 и заглянуть внутрь с помощью небольшой камеры. Разрешение на такие исследования пока не получено. Авторы подали заявку и надеются получить доступ в конце этого года.

Если расширение подтвердится, это может стать самым значительным открытием в Долине царей со времен раскопок гробницы Тутанхамона в 1922 году. По оценке авторов, оно способно коренным образом изменить понимание политической, религиозной и династической истории амарнского периода.

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