 

В ТГАСУ разработали антикоррозионные составы на основе полимерных матриц

19.09.2026, 12:45, Разное
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В Томском государственном архитектурно-строительном университете объявили о создании антикоррозионных составов, ключевой основой для которых стали полимерные матрицы с неорганическими добавками. Они позволят снизить количество производственных операций на этапе обработки металлоконструкций и сделать их более долговечными.

В ТГАСУ подчеркнули, что ущерб от проблем, связанных с коррозией металла, в глобальном масштабе сейчас оценивается в триллионы долларов, а составы, созданные в вузе, основаны на специальных полимерных матрицах и химических добавках, повышающих инертность, адгезию, а также обеспечивающих равномерное размещение компонентов.

Как уточняется, данные покрытия включают полиуретан, поливинилацетат и алкидную эмаль, а в качестве неорганических добавок применяется ряд металл-фосфатных связок, заметно улучшающих сцепление самого покрытия с защищаемой поверхностью металла, а также участвующих в образовании защитного барьера.

Проведенные эксперименты подтвердили, что разработанные составы способны эффективно выполнять функцию многофункционального защитного покрытия, одновременно преобразуя коррозионные продукты, обеспечивая грунтование и формирование финишного защитного слоя. Благодаря этому удается снизить количество этапов в техпроцессе при обработке изделий из металла.

В ближайшее время ученые ТГАСУ планируют более широко испытать свои составы в натурных условиях, а также ведут подбор индустриальных компаний-партнеров для масштабирования технологии в целях ее дальнейшего массового применения на реальных производствах.


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