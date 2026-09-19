Польский Кельце прекратил партнерские отношения с израильским городом Рамла

Городской совет польского города Кельце принял решение прекратить партнерские отношения с израильским городом Рамла, длившиеся с 2006 года. За принятие соответствующей резолюции проголосовали 16 депутатов, трое выступили против, двое воздержались.

Инициатором разрыва партнерства выступила левая партия Razem совместно с общественными активистами, которые подали в городской совет гражданскую инициативу, собрав подписи жителей.

Авторы инициативы объяснили свое требование протестом против действий Израиля в секторе Газы, а также правозащитными отчетами, касающимися условий содержания палестинцев в расположенной в Рамле тюрьме. В ходе выступлений активисты также упоминали гибель польского волонтера Дамиана Соболя в результате израильского удара по гуманитарной конвою организации World Central Kitchen в секторе Газа в 2024 году.

Ключевую роль в принятии решения сыграли депутаты от «Гражданской коалиции» (KO), ранее выступавшие против этого шага. Представители фракции пояснили смену позиции отсутствием реального взаимодействия между городами в последние годы и фактами нарушений прав человека.

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