Искусственный интеллект обретет психику: новая 12-уровневая модель сознания ляжет в основу нейросетей нового поколения

В МФТИ предложили решение «трудной проблемы сознания»: как материальный носитель порождает сознание? Автор исследования Игорь Пивоваров представляет сознание живого организма как сложную иерархическую систему из различных уровней саморепрезентации, последовательно формирующихся в процессе эволюции. Предлагая ответ на один из главных философских вопросов, эта теория также может использоваться в качестве концептуальной базы для развития искусственного интеллекта. Статья опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

«Предложенная мной теория эволюции саморепрезентаций рассматривает сознание как свойство саморегулирующихся сложных систем. Эта идея совместима с существующими теориями сознания, но, в отличие от них, она объясняет, как связаны между собой разные уровни сознания — внимание, обучение, сознательная обработка информации и т. п. Понимание таких связей важно и для нейронауки, и для проектирования искусственных систем»,— прокомментировал руководитель Аналитического центра Института искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров.

Как материя порождает сознание? Этот вопрос остается одним из центральных в философии, когнитивистике и исследованиях искусственного интеллекта. Важный шаг на пути его решения— определить, что представляют собой сознание, психика и субъектность, чем они различаются и как соотносятся. Тем не менее до сих пор в научной литературе эти понятия нередко используются как взаимозаменяемые, либо их определения кажутся противоречивыми.

Основная причина этого затруднения, по-видимому, в том, что многие подходы опираются либо на феноменологические описания, либо на сложные вычислительные абстракции, не предлагая конструктивного объяснения того, как эти феномены последовательно возникают из динамики системы. В результате остается неясным, как связать наблюдаемое поведение, внутренние механизмы и субъективный опыт в рамках единой теории.

Именно этот пробел стремился заполнить исследователь из МФТИ, разрабатывая свою теорию эволюции саморепрезентаций — TEVSER:

«Теория эволюции саморепрезентаций (Theory of Evolving Self-Representations, TEVSER) — концептуальная рамка, описывающая, как регуляторные механизмы возрастающей сложности порождают психику, сознание и интеллект, и каким физическим и адаптивно-поведенческим особенностям они соответствуют. Хотя обсуждение сосредоточено на эволюции живых организмов, все те же регуляторные механизмы могут характеризовать и искусственные вычислительные системы»,— пояснил Игорь Пивоваров.

В теории эволюции саморепрезентаций живой организм рассматривается как саморегулирующаяся система, поддерживающая гомеостаз. И в таких системах неизбежно возникает специальный механизм — саморепрезентация. По сути, это «модель системы» внутри самой системы, необходимая для регуляции, а неизбежность возникновения такой модели внутри системы доказывается математической теоремой о хорошем регуляторе.

Такие механизмы последовательно развиваются в процессе эволюции от простых к все более сложным, образуя своего рода иерархию. Каждый последующий уровень саморепрезентаций соответствует более сложной и эффективной способности организма адаптироваться к окружающей среде. В этом контексте сознание определяется как свойство, возникающее на определенном этапе филогенеза и приобретающее все более сложную, развитую форму по мере эволюции живых организмов.

Иерархия регуляторных структур живых организмов, согласно предлагаемой исследователем модели, представляет собой одновременно и модель биологической эволюции, и функциональную карту возрастающей когнитивной сложности. Она служит мостом от примитивной регуляции к психике, субъективности, сознанию и высшему интеллекту. Всего автор выделяет 12 уровней саморепрезентирующих систем: от нулевого до 11-го.

На нулевом уровне устойчивые молекулярные соединения образуют замкнутые системы, способные поддерживать свою целостность посредством внутренних независимых механизмов регуляции. Речь идет о простейших молекулярных механизмах обратной связи, таких как способность поддерживать концентрацию ионов или pH внутри протоклетки. Такие прообразы живых организмов, предположительно, появились через несколько сотен миллионов лет после формирования нашей планеты. Первый уровень — между регуляторными механизмами налаживается связь, формируется система, в которой сигналы об изменении среды, считываемые одним механизмом регуляции, могут влиять на другие. В результате организм способен реагировать на внешние факторы, исходя из совокупного состояния системы. Таким свойством обладают одноклеточные организмы: процессы, протекающие внутри клетки, координируются за счет ферментативных каскадов. Примерно 600 млн лет назад это свойство получило «апгрейд» — когда возникли многоклеточные организмы с нервной системой. На втором уровне сигналы, воспринимаемые нервной системой, начинают дифференцироваться в зависимости от их локализации. Организм теперь не только обрабатывает сигналы, но также может их различать и переживать. Возникает психика — в виде внутреннего структурированного пространства, вмещающего ощущения и эмоции. Это свойство многоклеточных организмов, возникших ок. 570 млн лет назад: у них развилась централизованная нервная система и ганглии — пространственно локализованные скопления нейронов, связанных с сигналами определенного типа, например температурными или тактильными. Третий уровень саморепрезентаций: возникает первичная форма субъектности — «субъект-здесь». Организм воспринимает себя как нечто обособленное от внешнего мира. И хотя эксплицитное представление о собственном существовании еще отсутствует, на этом этапе организм способен воспринимать мир «от первого лица». Как полагает Игорь Пивоваров, «субъектность зарождается с возникновением механизмов, позволяющих живому организму определять свое положение в пространстве»: «Для этого необходимо наличие стереоощущения, когда мозг обрабатывает парные сигналы и на основе сравнения сигналов определяет расстояние до объекта». Речь идет об организмах с парными органами чувств, появившихся ок. 550 млн лет назад. Четвертый уровень: организм умеет формировать условные рефлексы, т. е. он способен обучаться и развивать новые механизмы адаптации в течение жизни. Условный рефлекс — не что иное, как устойчивая связь между двумя последовательными событиями: стимулом и реакцией. Такими характеристиками обладают двусторонне-симметричные живые организмы с рудиментарным передним мозгом.

Рис. Структура теории TEVSER и её отношение к основным теориям сознания.

Источник: ИИ-генерация, ChatGPT 5.6

На пятом уровне появляется новая функция — внимание, механизм, с помощью которого система способна избирательно усиливать одни сигналы и подавлять другие. Поведение организма становится значительно эффективнее, ведь вместо того чтобы реагировать на все стимулы сразу, он может сфокусироваться на тех сигналах, которые наиболее значимы для поддержания гомеостаза в данный момент. Эволюционно этот уровень, скорее всего, был достигнут первыми позвоночными — ок. 500 млн лет назад. Их главный физиологический инструмент, позволяющий настраивать внимание,— подвижные глаза. Шестой уровень. Обилие и многообразие сенсорной информации, достигнутое к пятому уровню саморепрезентаций, в свою очередь, требовало значительных ресурсов обработки и способности быстро реагировать, быстро принимать решения. Поэтому эволюция пошла в сторону развития механизмов, упрощающих восприятие сенсорной информации.

Один из таких механизмов отвечал за способность воспринимать объекты, выделяя их из первичного потока ощущений:вместо того чтобы обрабатывать все поступающие сигналы, система сразу идентифицирует объект и работает с ним. Это значительно упрощает обработку информации и ускоряет реакцию.

Еще один механизм — память как способность хранить информацию о своих предыдущих состояниях. Эта разновидность памяти является формой саморепрезентации во времени и связана с развитием такой формы субъективности, как «субъект-сейчас». Такие механизмы появились у амфибий, в чьем мозге развилась периренальная кора,— 370 млн лет назад.

Седьмой уровень — появляется способность обучения с подкреплением. Развитие этого навыка основано на способности формировать причинно-следственные связи, которая в наиболее простой форме реализуется за счет формирования устойчивых нейронных связей. На седьмом уровне этот механизм усложняется: организм теперь умеет формировать длинные каузальные цепочки, а также оценивать их значимость и полезность: если за стимулом А последует реакция В, то это хорошо для меня, реакция С — будет плохо, а результат реакции D будет нейтральным. Иесли на предыдущих уровнях поведение было реактивным: организм стремился сохранить устойчивое состояние, то теперь принятие решений становится ценностно-ориентированным и основывается на максимизации пользы. Биологически эта способность связана с формированием базальных ганглий и дофаминовой системы у ранних рептилий— ок. 310млн лет назад. На восьмом уровне формируется способность целеполагания. Организм может строить прогнозы и планы, предполагая возможные сценарии, формировать виртуальные цели. «В поведении наблюдаются своего рода самосбывающиеся пророчества: система избирает действия, направленные на достижение предпочтительных исходов, совместимых с прогнозами»,— комментирует Игорь Пивоваров. При этом мотивация и субъективно переживаемое желание достичь цели, с операциональной точки зрения, не что иное, как стремление системы минимизировать несовпадение между прогнозом и результатом. Эволюционно этот уровень соответствует появлению плацентарных млекопитающих ок. 70 млн лет назад. У этих животных ускоряется метаболизм, значительно возрастает число нейронов, увеличивается площадь коры головного мозга за счет появления извилин и формируется модулярная структура мозга— за его отделами закрепляются определенные функции. На девятом уровне саморепрезентации организмы научаются выделять «своих» и «чужих». На этом уровне поведение перестает ориентироваться исключительно на среду и начинает опираться на взаимодействие с другими организмами. Если инородные объекты воспринимаются как потенциальная угроза, то сородичи— это те, с чьим поведением можно координироваться. Появляется способность предсказывать поведение и внутреннее состояние другого— способность представлять сознание другого. Наиболее ярко это проявляется у приматов за счет развитой префронтальной коры и зеркальных нейронов. Впрочем, эволюционно механизмы, обусловливающие групповое поведение, появляются значительно раньше— около 145 млн лет назад, в мезозойский период в качестве реакции на возрастающее число хищников. Десятый уровень: возникает самосознание— «субъект-кто», модель собственного «я» в социальном пространстве, формируемая через взаимодействие с другими. Появляется рефлексивное внимание и осознание себя как уникальной личности. Таким свойством обладают высшие приматы с развитой префронтальной корой, в частности гоминиды, появившиеся примерно 3–2 млн лет назад. Вонтогенезе человека префронтальная кора оформляется к трем годам. Наконец, на 11-м уровне появляется абстрактный символический интеллект. Саморепрезентация теперь может оперировать не только объектами и действиями, но и символами, которые можно произвольно комбинировать. Возникает язык, абстрактное мышление. В поведенческом плане это позволяет учиться на чужом описании внутренних моделей, передавать знания через поколения и формировать культуру. Такие поведенческие особенности появляются с развитием определенных разделов коры головного мозга — зоны Брока и области Вернике, тем не менее они являются функцией всей 11-ступенчатой иерархии. Это относительно недавнее эволюционное достижение, связанное с появлением Homo sapiens ок. 150–100 тысяч лет назад.

Исходя из этого описания определяются ключевые понятия для нейронаук и когнитивных исследований.

Психика — способность системы кодировать внешние сигналы, переводя их на свой внутренний язык: ощущения. Базовая форма сознания складывается из следующих компонентов: психика (появляется на втором уровне), внимание (пятый уровень), «субъект-здесь» (третий уровень) и «субъект-сейчас» (шестой уровень). Сознание возникает у эволюционирующих систем шестого уровня. Субъективный опыт такого организма образует «феноменологический мир» с пространственно-временной настройкой, воспринимаемый от первого лица и наполненный квалитативными ощущениями— «квалиа», которые могут произвольно входить в фокус внимания или вытесняться из него. Субъектность — составное свойство, включающее три компонента: «субъект-здесь» (внутренняя и внешняя пространственная локализация; внутренняя — от какой части своего тела организм получил сенсорный сигнал, и внешняя — где располагается организм относительно внешних предметов, которые он воспринимает), «субъект-сейчас» (выстраивание причинно-следственных связей, распознавание на основе предшествующего опыта) и «субъект-кто» (самосознание). Интеллект — способность не только реагировать на девиации, но и моделировать, оценивать и реализовывать желаемые будущие состояния, активно создавая среду для наиболее благоприятных состояний.

Определение этих характеристик живых организмов в операциональных терминах дает надежду на то, что в перспективе их можно перенести на искусственные носители, при условии что принципы их устройства и регуляторные механизмы будут соответствовать тем же 12 уровням саморепрезентаций.

«Меня много лет мучила неопределенность термина сознание, из-за которой множество споров между разными специалистами являются спорами о терминологии, а не о сути явления. TEVSER начался как попытка разложить по полочкам отдельные составляющие сознания, но вдруг оказалось, что “разные полочки” удивительно хорошо соответствуют некоторым структурам мозга и определенным этапам в эволюции жизни. И в результате это вылилось в довольно стройную картину появления и постепенного эволюционного усложнения внутреннего мира живого существа, которую на определенном уровне сложности мы уже можем назвать сознанием. И теперь я надеюсь, что дискуссии можно вести намного конструктивнее, например вместо вопроса, есть ли у моллюска сознание, теперь можно задать вопрос: а какие уровни саморепрезентации проявлены у этого моллюска и что отсюда следует? И TEVSER намечает конструктивный путь к созданию искусственных агентов нового поколения с искусственной психикой и сознанием»,— резюмировал Игорь Пивоваров.

Источник: МФТИ

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