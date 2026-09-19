 

С 1 октября изменяется глубина поясных поклонов граждан при встрече с чиновниками регионального уровня

19.09.2026, 13:00, Разное
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С 1 октября вступают в силу обновлённые правила поведения для граждан при обращении в региональные органы власти. Теперь при встрече с чиновником в должности с замглавы департамента и выше посетитель обязан снять головной убор и совершить поясной поклон установленной глубины.

Для каждой должности разработана своя градация: чем выше ранг чиновника, тем ниже наклон и дольше пауза. Разработаны графические инструкции со схемами, где гражданин изображён в профиль с указанием угла наклона и допустимых отклонений.

Как отмечают восторженные граждане в социальных сетях, правила наконец упорядочили стихийную практику: раньше каждый кланялся как умел, а теперь есть чёткий стандарт. Другие опасаются, что новая система потребует долгого обучения: пока ещё не все способны с первого раза отличить начальника управления от его заместителя, а ошибка в глубине поклона может быть истолкована как оскорбление государственного служащего и дискредитация органов власти.

Для граждан с проблемами спины предусмотрены исключения: им разрешено кланяться сидя, но с обязательным наклоном головы и демонстрацией справки от врача.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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