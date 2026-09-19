Новое исследование в Science: найдена редкая мутация, которая повышает риск рака легких у некурящих в 62 раза

Масштабное международное исследование заставило ученых пересмотреть взгляды на природу онкологии дыхательных путей. Выяснилось, что даже строжайшее соблюдение здорового образа жизни не гарантирует защиты от рака легких. Виной всему — крошечная ошибка в гене под названием EGFR, а именно вариант T790M.

Ученые проанализировали биологический материал более чем 3,3 миллиона человек европейского происхождения. Оказалось, что наличие этой конкретной наследственной аномалии увеличивает вероятность развития аденокарциномы легких в среднем в 25 раз.

Математика угрозы: табак против природы

Самым шокирующим открытием стала статистика среди тех, кто никогда не прикасался к сигаретам. Для этой категории людей присутствие мутации EGFR T790M становится фактором колоссального риска.

Риск развития опухоли возрастает примерно в 62 раза. Для сравнения: активное курение в рамках того же исследования повышало шансы заболеть лишь в 4 раза.

Это переворачивает привычную картину мира, где главным виновником всегда считался табачный дым. Теперь ясно: для части населения планеты главную опасность несет не внешняя среда, а унаследованный «биологический таймер».

Как работает механизм поломки?

Рак легких часто начинается с изменения плазматических клеток или эпителия бронхов. Мутация T790M находится в гене, который отвечает за регуляцию роста и деления клеток.

Авторы подчеркивают важный нюанс: сама по себе эта «буква» в коде редко приводит к фатальным последствиям напрямую. Она действует как катализатор. Опухоль начинает расти только тогда, когда к этой наследственной ошибке добавляются другие, приобретенные в течение жизни соматические мутации в том же самом гене EGFR.

Интересно, что география распространения этого гена тоже имеет значение. Исследователи заметили высокую концентрацию носителей в регионе Южных Аппалачей (США, штаты Теннесси и Алабама). Предполагается, что этот генетический маркер был завезен туда британскими и ирландскими переселенцами несколько веков назад и закрепился в изолированных общинах.

Зачем это знать врачам?

Традиционно медицина фокусировалась на борьбе с курением как главной причине смертности от рака легких. Однако авторы новой работы настаивают: выявление наследственных факторов критически важно для ранней диагностики.

Поскольку большинство случаев все еще связано с никотином, люди без вредных привычек часто игнорируют симптомы (например, затяжной кашель), считая себя вне зоны риска. Понимание того, что у человека есть мутация EGFR T790M, позволит врачам назначать регулярные скрининги (КТ легких) гораздо раньше, перехватывая болезнь до того, как она станет неизлечимой.

В будущем это открытие может привести к созданию целевых препаратов, которые будут блокировать последствия этой мутации еще до появления первой раковой клетки, переводя «тиканье биологических часов» в безопасный режим ожидания.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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