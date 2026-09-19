Золотая тайна в медной капсуле: археологи нашли детский амулет с текстом из Библии возрастом 1500 лет

На территории древней Анатолии, в провинции Конья, международная группа исследователей совершила открытие, которое буквально сжимает три тысячи лет истории в одну точку. На археологическом участке Тюркмен-Карахоюк найдены два артефакта разных эпох: редчайший христианский амулет IV века и административная печать бронзового века с лувийскими иероглифами. Находки доказывают, что этот холм был стратегическим центром силы задолго до появления великих империй.

Амулет ребенка: золото вместо бумаги

Главной сенсацией стал небольшой потемневший медный цилиндр. Внутри него исследователи обнаружили лист золотой фольги немыслимой толщины — всего около 0,1 миллиметра. Свернутый в плотную трубку металл сохранился благодаря сухому климату региона. По оценкам экспертов, возраст предмета составляет порядка полутора тысяч лет.2 источника

Соруководитель экспедиции Микеле Рюзгар Масса полагает, что это филактерия — защитный талисман поздней античности. Учитывая крошечный размер футляра, ученые уверены: его владельцем был ребенок. В те времена считалось, что написанное слово обладает физической силой. Вероятно, на золоте выгравирована молитва или фрагмент библейского текста, призванный оберегать малыша от болезней и злых духов.

Главная интрига заключается в том, что амулет еще не вскрывали. Попытка физически развернуть хрупкий лист почти гарантированно уничтожит надпись. Археологи планируют использовать методы компьютерной микротомографии, чтобы создать цифровую 3D-модель и «развернуть» текст программно, как это уже делали с похожими находками во Франкфурте.

Бюрократия железного века: царь Хартапу и бог-олень

Второй пласт открытий переносит нас в глубокую древность. В том же слое была найдена каменная печать возрастом около 3500 лет. На ней отчетливо видны знаки лувийской иероглифики — письменности, которую использовали хетты и их соседи.

На камне выгравировано имя чиновника — «Курунти-зити». Как пояснил доктор Масса, корень имени связан с божеством по имени Курунта (Рунтия). Это важное лесное божество хеттско-лувийского пантеона, покровитель оленей. Наличие такого имени говорит о тесной связи местной элиты с религиозными культами того времени.

Однако самой важной оказалась другая находка этого сезона — стела царя Хартапу, обнаруженная ранее. Вместе с новыми печатями она рисует картину мощного государства. Оказывается, за тысячу лет до нашей эры Карахоюк был не просто деревней, а столицей неизвестного науке царства с развитой бюрократией. Печати использовались для опечатывания документов и товаров, что свидетельствует о сложной системе учета и торговли.

Поселение, пережившее эпохи

Курган Тюркмен-Карахоюк возвышается над равниной на высоту современного двенадцатиэтажного дома (около 35 метров). Первые люди пришли сюда еще в эпоху бронзы. Раскопки здесь ведутся лишь третий сезон (стартовав в 2024 году), но каждый слой земли преподносит сюрпризы.

Уникальность памятника в его непрерывности. Здесь нет разрыва между цивилизациями

Бронзовый век: лувийская администрация и печати чиновников. Железный век: столица империи царя Хартапу. Поздняя античность: христианские захоронения и магические практики.

Проект ведут специалисты Билькентского университета совместно с учеными из Чикагского университета. В работах задействовано около 150 человек из 13 стран мира. Сейчас научное сообщество замерло в ожидании: смогут ли сканеры прочитать тонкую вязь на золотой фольге, или величайшая тайна Карахоюка останется запечатанной навсегда.

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