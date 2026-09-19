 

Госдеп: переселение «некоторых групп» населения Гренландии будет осуществлено с полным уважением к суверенитету

19.09.2026, 18:00, Разное
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В Госдепартаменте США заявили, что в результате подписания соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном «некоторые группы» населения Гренландии будут переселены в целях создания оперативного пространства для американских военных и обеспечения безопасности.

Дипломаты заверили, что этот процесс проведут «с полным уважением к суверенитету Датского королевства и правам населения автономной территории Гренландия, не противоречащим интересам Соединённых Штатов на острове».

«Все перемещаемые лица получат эквивалентное или менее ценное жильё в регионах Дании за исключением Гренландии», – говорится в заявлении.

В свою очередь президент Дональд Трамп сказал, что для США это «не будет стоить ни цента», поскольку все расходы возьмёт на себя официальный Копенгаген – американцы только обеспечат безопасность и порядок в процессе переселения, направив на остров конвойные подразделения, а также составят списки перемещаемых лиц.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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