 

Конгрессмен Шерман — Бен-Гвир в правительстве представляет собой экзистенциальную угрозу

19.09.2026, 18:03, Разное
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Конгрессмен-демократ, представитель штата Калифорния, Брэд Шерман, один из самых давних и убежденных сторонников Израиля в Вашингтоне, выступил с жестким предупреждением, пишет «Исраэль а-Йом».

Поводом стал сюжет телеканала CNN (изначально вышедший около двух месяцев назад и вновь активно распространяемый в соцсетях), который продемонстрировал падение уровня поддержки Израиля среди американской общественности.

Комментируя эти данные, Брэд Шерман заявил, что каждый израильский политик и избиратель должен посмотреть этот сюжет: «Вчера я беседовал с послом Израиля Йехиэлем Лейтером. Не думаю, что он или большинство израильтян понимают, что поставлено на карту. Речь идет не только о 3,8 миллиардов долларов ежегодной помощи. Речь идет о доступе к американскому оружию и дипломатической поддержке. Пребывание Бен-Гвира в правительстве представляет собой экзистенциальную угрозу. Насилие со стороны поселенцев будет продолжаться до тех пор, пока соответствующие министерства не возглавят люди, действительно выступающие против этого. Израиль не сможет выжить без друзей в мире».


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