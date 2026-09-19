Из России уехал последний сценарист, сюжеты которого не начинались с возвращения главного героя в родной город

Россию покинул Николай Калинцев – последний отечественный сценарист сериалов и полнометражных лент, сюжеты которого не начинались с возвращения главного героя в родной город. Секрет создания таких сценариев он хранит в тайне, но с 2010 года по ним сняли уже 21 сериал и 4 фильма.

Бо́льшую часть карьеры Калинцев сотрудничал с телеканалом НТВ – в частности, он писал сценарии для первых 5 сезонов легендарного сериала «Точка фарта», за что был символически коронован в воры в 2021 году. В последнее время он переключился на полный метр и принял участие в создании лент «Шило. Последняя ходка» и «Две жизни капитана Молчанова» (рабочее название – «Чужая земля»).

Около 2/3 сериалов и все фильмы по сценариям Калинцева не начинались с того, что главный герой возвращается в родной город. Это считается выдающимся результатом – у коллег сценариста такой приём используется в 95-100% случаев.

2 сентября, как сообщает таблоид, он перестал отвечать на звонки. Предполагалось, что он вернулся в родную Тверь, однако его не удалось найти ни в родительском доме, ни в гостях у друга детства, ни в плохо освещённом кафе, где по законам жанра он должен был подраться с маргиналами в первый же день. Местный коррумпированный участковый, всезнающая пенсионерка из его подъезда, жена местного уголовного авторитета, в которую он был влюблён в школьные годы, и другие стереотипные персонажи тоже сказали, что не видели сценариста.

Позже Калинцев сам вышел на связь и заявил, что якобы улетел в отпуск в Турцию. Уже через 2 недели его заметили в Южной Америке. Как рассказал источник в окружении автора, он приобрёл дом в Монтевидео и уведомил работодателей, что завершает текущие проекты и прекращает работать. Сам Калинцев не стал объяснять, почему решил стать невозвращенцем, – он отказал в интервью даже гиперактивной журналистке с обострённым чувством справедливости, помогающей неподкупному следователю расследовать особо сложные дела.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro