 

Женя Беркович в третий раз помещена в ШИЗО, ей не дают необходимых лекарств

21.09.2026, 17:33, Разное
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Как стало известно «Новой газете», режиссер и поэт Женя Беркович, отбывающая наказание в ИК-3 «Прибрежный», с 16 сентября находится в ШИЗО за незначительные нарушения. Ее третий раз подряд поместили в штрафной изолятор на 15 суток.

Беркович содержится в ШИЗО без необходимых лекарств. Отсутствие лекарств объясняется тем, что врач, который должен выписать рецепт, находится в отпуске.

В субботу, 21 сентября, в эфире CNN сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвал международное сообщество добиваться освобождение российских политзаключенных, упомянув в том числе и Беркович.


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