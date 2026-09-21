Женя Беркович в третий раз помещена в ШИЗО, ей не дают необходимых лекарств

Как стало известно «Новой газете», режиссер и поэт Женя Беркович, отбывающая наказание в ИК-3 «Прибрежный», с 16 сентября находится в ШИЗО за незначительные нарушения. Ее третий раз подряд поместили в штрафной изолятор на 15 суток.

Беркович содержится в ШИЗО без необходимых лекарств. Отсутствие лекарств объясняется тем, что врач, который должен выписать рецепт, находится в отпуске.

В субботу, 21 сентября, в эфире CNN сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвал международное сообщество добиваться освобождение российских политзаключенных, упомянув в том числе и Беркович.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro