 

«Мы благодарим граждан за поддержку партии и правительства»: каждый проголосовавший россиянин сможет получить почётную грамоту

21.09.2026, 15:00, Разное
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Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила россиян за активное участие в выборах в Государственную думу и особо отметила небывалый рост гражданского самосознания избирателей.

«Наши люди голосовали не абы как, а сделали абсолютно правильный выбор. Мы благодарны гражданам за поддержку партии и правительства, поэтому приняли решение наградить каждого проголосовавшего почётной грамотой»,– сказала Памфилова. 

По данным «Коммерсанта», Гознак уже приступил к печати документов, их начнут вручать с 1 октября. На их выпуск из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей.

«Получить грамоту можно будет в любом МФЦ или районной администрации, списки уже заканчивают готовить», – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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