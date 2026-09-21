«Мы благодарим граждан за поддержку партии и правительства»: каждый проголосовавший россиянин сможет получить почётную грамоту

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила россиян за активное участие в выборах в Государственную думу и особо отметила небывалый рост гражданского самосознания избирателей.

«Наши люди голосовали не абы как, а сделали абсолютно правильный выбор. Мы благодарны гражданам за поддержку партии и правительства, поэтому приняли решение наградить каждого проголосовавшего почётной грамотой»,– сказала Памфилова.

По данным «Коммерсанта», Гознак уже приступил к печати документов, их начнут вручать с 1 октября. На их выпуск из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей.

«Получить грамоту можно будет в любом МФЦ или районной администрации, списки уже заканчивают готовить», – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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