 

В Техасе сотрудник Иммиграционной службы США тяжело ранил водителя

21.09.2026, 11:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Сотрудник Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) тяжело ранил водителя в ходе дорожной проверки на севере Остина (штат Техас), пишет ABC.

Пострадавшим оказался 28-летний житель Венесуэлы Уилбер Рафаэль Гарсес Перес, работавший курьером в службы доставки DoorDash. Адвокат пострадавшего заявила, что перед инцидентом агент ICE протаранил автомобиль Toyota Corolla, после чего произвел выстрелы, ранив мужчину в туловище. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинский центр Dell Seton, а затем передан под стражу федеральным властям.

Инцидент спровоцировал стихийные протесты: более ста человек собрались на месте происшествия с плакатами, скандируя лозунги, направленные против действий иммиграционных агентов. Когда отдельные участники акции начали бросать в полицейских бутылки с водой и камни, бойцы спецподразделений в снаряжении для разгона беспорядков применили снаряды с перцовым газом для оттеснения толпы.

Мэр Остина Кёрк Уотсон и конгрессмен Грэг Касар заявили, что городская полиция не принимала участия в оперативной стрельбе, и потребовали проведения полного независимого расследования действий сотрудников ICE.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.09 / Глава Роскоммолодёжи в 65 лет женился на 19-летней одногруппнице своего внука

21.09 / На северо-востоке Судана произошел обвал на нелегальном золотом прииске

21.09 / Белый дом подготовил санкции против структуры Международного уголовного суда

21.09 / Стрельба возле синагоги в канадской провинции Онтарио, ранен полицейский

21.09 / В Иркутске на избирательный участок пришёл медведь и проголосовал за «Единую Россию»

21.09 / В Шри-Ланке обнаружено крупнейшее массовое захоронение в истории страны

21.09 / В Пакистане задержали сестру находящегося в заключении бывшего премьер-министра

21.09 / В Индонезии тайно выпустили из тюрьмы преподавателя, осужденного за сексуальное насилие

21.09 / Как слоны стали такими огромными и для чего им нужен хобот?

20.09 / Российская Yadro работает над радиомодулем, совмещающим LTE и 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике