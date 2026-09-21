В Техасе сотрудник Иммиграционной службы США тяжело ранил водителя

Сотрудник Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) тяжело ранил водителя в ходе дорожной проверки на севере Остина (штат Техас), пишет ABC.

Пострадавшим оказался 28-летний житель Венесуэлы Уилбер Рафаэль Гарсес Перес, работавший курьером в службы доставки DoorDash. Адвокат пострадавшего заявила, что перед инцидентом агент ICE протаранил автомобиль Toyota Corolla, после чего произвел выстрелы, ранив мужчину в туловище. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинский центр Dell Seton, а затем передан под стражу федеральным властям.

Инцидент спровоцировал стихийные протесты: более ста человек собрались на месте происшествия с плакатами, скандируя лозунги, направленные против действий иммиграционных агентов. Когда отдельные участники акции начали бросать в полицейских бутылки с водой и камни, бойцы спецподразделений в снаряжении для разгона беспорядков применили снаряды с перцовым газом для оттеснения толпы.

Мэр Остина Кёрк Уотсон и конгрессмен Грэг Касар заявили, что городская полиция не принимала участия в оперативной стрельбе, и потребовали проведения полного независимого расследования действий сотрудников ICE.

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