В Шри-Ланке обнаружено крупнейшее массовое захоронение в истории страны

Строительные рабочие на севере Шри-Ланки в ходе проведения земляных работ случайно наткнулись на человеческие останки, в результате чего было обнаружено массовое захоронение 572 человек. Об этом пишет телерадиокомпания BBC.

По данным экспертов и археологов, работающих на месте раскопок, найденный объект считается крупнейшим массовым захоронением, когда-либо обнаруженным на территории Шри-Ланки.

Работы на объекте были приостановлены, а место обнаружения останков оцеплено правоохранительными органами для проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время специалисты пытаются установить точный период захоронения и причину гибели людей.

Район, где были найдены останки, являлся зоной активных боевых действий во время многолетнего гражданского конфликта между правительственными войсками и сепаратистской группировкой.

Правозащитные организации и родственники пропавших без вести призывают власти страны провести прозрачное расследование и обеспечить привлечение международных экспертов для идентификации погибших.

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