 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1671-й день войны

21.09.2026, 6:03, Разное
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 21 сентября 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1671-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1519650 (+1660) чел

самолеты – 442 (+0)

вертолеты – 356 (+0)

танки – 12361 (+5)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 25365 (+4)

артиллерийские системы – 50142 (+75)

системы ПВО – 1662 (+3)

реактивные системы залпового огня – 2149 (+3)

наземные робототехнические комплексы – 2712 (+17)

крылатые ракеты – 5111 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 151861 (+516)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 527693 (+1728)

катера/корабли – 35 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4729 (+13)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.


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