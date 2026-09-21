В Индонезии тайно выпустили из тюрьмы преподавателя, осужденного за сексуальное насилие

Преподаватель исламской школы-интерната в Индонезии Моч Субчи Азал Тсани (известный как Бечи), осужденный за сексуальное насилие над ученицей, был тайно досрочно освобожден из тюрьмы, отбыв менее половины назначенного срока, пишет BBC.

Бечи, 46-летний сын влиятельного религиозного лидера в Восточной Яве, был арестован в 2022 году в ходе масштабной операции с участием около 1000 сотрудников спецназа полиции, поскольку сторонники его семьи пытались воспрепятствовать задержанию. Прокуратура требовала для него максимального наказания в виде 16 лет лишения свободы по обвинению в изнасиловании, однако суд снял это обвинение и приговорил его к семи годам заключения за сексуальное насилие.

Согласно скрытой видеосъемке, полученной журналистами BBC, осужденный уже находится на свободе. В министерстве иммиграции и исполнения наказаний Индонезии подтвердили факт его освобождения в августе 2025 года, заявив, что решение было принято на основании «амнистий и сокращения срока, предоставленных в соответствии с действующими нормами». При этом условно-досрочное освобождение планировалось не ранее марта 2027 года, а полный срок истекал в 2029 году.

Пострадавшие и свидетели, дававшие показания на судебном процессе и находящиеся под программой защиты свидетелей, не были проинформированы об освобождении осужденного, что противоречит требованиям индонезийского законодательства.

Досрочное освобождение фигуранта вызвало резонанс на фоне заявления Национальной комиссии Индонезии по борьбе с насилием в отношении женщин о сложившейся «чрезвычайной ситуации» с сексуальным насилием в религиозных школах-интернатах страны.

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