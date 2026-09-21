Белый дом подготовил санкции против структуры Международного уголовного суда

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила пакет санкций против структуры Международного уголовного суда (МУС), намереваясь запретить большинство финансовых транзакций с организацией. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на газету Wall Street Journal и осведомленные источники.

По данным источников, американские власти планируют ввести ограничения, которые вступят в силу после переходного периода продолжительностью от шести до семи месяцев. Санкции минфина США фактически запретят американским гражданам и компаниям предоставлять суду финансирование, товары или услуги, что может заблокировать ключевые банковские и логистические операции МУС.

Официальные лица США рассчитывают окончательно утвердить решение в течение недели во время мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Белый дом добивается отмены ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и прекращения расследований в отношении американских военнослужащих.

Ранее Вашингтон уже ввел персональные санкции против отдельных судей и прокуроров МУС, однако новые ограничения впервые затронут Международный уголовный суд как юридическое лицо.

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