В Иркутске на избирательный участок пришёл медведь и проголосовал за «Единую Россию»

Глава Центризбирком Элла Памфилова рассказала о самых необычных случаях голосования в ходе парламентских выборов. Наиболее запоминающимся она назвала инцидент в Иркутске, когда избирательный участок посетил медведь.

«Сначала я подумала, что коллеги меня разыгрывают, но видео с участка подтверждает достоверность события, – сказала председатель ЦИК. – На участок, расположенный в школе, пришёл медведь, некоторые и члены избиркома стали прятаться под столы. Председатель территориальной комиссии Галина Степановна заверила всех, что знает мишку и он абсолютно безопасен, поскольку питается на помойке одного из ресторанов».

По словам Памфиловой, животное не стало пугать присутствующих, а подошло с документами к одному из столов и получило набор бюллетеней, а затем удалилось в кабинку для голосования. Потом медведь поставил галочку, опустил бюллетень в урну и спокойно удалился.

«Проголосовал косолапый только по партийному списку – по одномандатному округу и за кандидатов в депутаты райсовета голосовать не стал, а за «Единую Россию» жирную такую птичку поставил!» – показала руками председатель ЦИК.

Памфилова заверила: по закону комиссия не могла засчитать голос медведя; он был признан недействительным. Она добавила, что «результатами выборов довольна».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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