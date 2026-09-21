 

В Пакистане задержали сестру находящегося бывшего премьер-министра страны Имрана Хана

21.09.2026, 7:03, Разное
  Поддержать в Patreon

В Пакистане накануне запланированных на следующую неделю акций протеста задержали Алиму Ханум – сестру находящегося в заключении бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Об этом пишет BBC.

Ханум была задержана в Лахоре на основании ордера, выданного заместителем комиссара города. Согласно документу, ее отправят в тюрьму Кот-Лакхпат сроком на 30 дней за «мобилизацию сторонников Имрана Хана через социальные сети и публичные собрания». Сын Ханум, Шахрез Хан, потребовал от властей раскрыть ее местонахождение и обеспечить безопасное возвращение. Представитель полиции Лахора подтвердил факт ареста.

Задержание связывают с общенациональными маршами протеста сторонников Имрана Хана, запланированными на 27 сентября, в ходе которых демонстранты намерены направиться к столице страны, Исламабаду. Алима Ханум последовательно выступала с критикой ареста своего брата, регулярно обращаясь к его сторонникам и прессе.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.09 / В Шри-Ланке обнаружено крупнейшее массовое захоронение в истории страны

21.09 / В Индонезии тайно выпустили из тюрьмы преподавателя, осужденного за сексуальное насилие

21.09 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1671-й день войны

21.09 / Как слоны стали такими огромными и для чего им нужен хобот?

20.09 / Российская Yadro работает над радиомодулем, совмещающим LTE и 5G

20.09 / В Пакистане шестеро военнослужащих стали жертвами вооруженного нападения

20.09 / Российский Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму

20.09 / Пропалестинская акция в Берлине. Данные о ее «массовости» расходятся

20.09 / Правительство Италии готовит запрет на бурки и никабы в школах

20.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1670-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике