В Пакистане задержали сестру находящегося бывшего премьер-министра страны Имрана Хана

В Пакистане накануне запланированных на следующую неделю акций протеста задержали Алиму Ханум – сестру находящегося в заключении бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Об этом пишет BBC.

Ханум была задержана в Лахоре на основании ордера, выданного заместителем комиссара города. Согласно документу, ее отправят в тюрьму Кот-Лакхпат сроком на 30 дней за «мобилизацию сторонников Имрана Хана через социальные сети и публичные собрания». Сын Ханум, Шахрез Хан, потребовал от властей раскрыть ее местонахождение и обеспечить безопасное возвращение. Представитель полиции Лахора подтвердил факт ареста.

Задержание связывают с общенациональными маршами протеста сторонников Имрана Хана, запланированными на 27 сентября, в ходе которых демонстранты намерены направиться к столице страны, Исламабаду. Алима Ханум последовательно выступала с критикой ареста своего брата, регулярно обращаясь к его сторонникам и прессе.

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